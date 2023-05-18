У Молдові заявили про повну відмову від російського природного газу та електроенергії

Про це інформує The Guardian з посиланням на Доріна Речана на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

«Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з РФ», — сказав Речан.

Повідомляється, що зміни не вплинуть на вартість природного газу для споживачів.

«Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно», — додав прем’єр-міністр Молдови.