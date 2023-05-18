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Третя ОШБ прорвалась на околицях Бахмута – це плацдарм для подальшого контрнаступу

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ повідомила про прорив на західних околицях Бахмута — захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину — 3-я окрема штурмова бригада

«Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м».

За оцінкою захисників, попередньо, у ворога щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х».

Ще 4 росіян потрапили у полоні.

Також ліквідовано резерви окупантів на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

18 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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