США не дозволяють українським пілотам навчатися на F-16 в Європі

Сполучені Штати не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

Як пише «Європейська правда«, про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника.

Він зазначив, що без дозволу США українських пілотів можуть лише ознайомити з технічною мовою і провести тактичні уроки. Пробні польоти на F-16 неможливі.

За даними видання, адміністрація Байдена, яка повинна схвалити передачу будь-яких літаків американського виробництва, як і раніше не впевнена, що Україні потрібні дорогі винищувачі.

Високопоставлений чиновник із США заявив, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України. Замість цього адміністрація США збирається сконцентруватися на постачанні інших озброєнь.

Водночас він не виключив, що адміністрація Байдена може дозволити європейським країнам передати свої F-16 Україні.