США готують пакет допомоги Україні на $60 мільярдів восени

У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Укрінформ.

«Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США», — заявив Волкер.

Також експредставник Держдепу США додав, що у США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ ЗСУ, який має розпочатися на початку літа та триватиме до осені.