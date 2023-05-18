Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW Кількість постраждалих дітей унаслідок агресії РФ збільшилася до 1460 » РФ за добу в Україні втратила 510 російських військових, 11 БПЛА та 8 крилатих ракет З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 201 100 військових загиблими, 2759 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 318 засобів ППО Про це повідомили 18 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 201 100 (+510 за добу)

танків ‒ 3 773 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 373 (+8 за добу)

артилерійських систем – 3 198 (+32 за добу)

РСЗВ – 563 (+1 за добу)

засобів ППО ‒ 318

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11 за добу)

крилатих ракет ‒ 990 (+8 за добу)

кораблів/катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073 (+6 за добу)

спеціальної техніки ‒ 418 (+1 за добу) Дані уточнюються.