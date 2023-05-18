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РФ за добу в Україні втратила 510 російських військових, 11 БПЛА та 8 крилатих ракет

Про це повідомили 18 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 201 100 (+510 за добу)
  • танків ‒ 3 773 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 373 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 3 198 (+32 за добу)
  • РСЗВ – 563 (+1 за добу)
  • засобів ППО ‒ 318
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11 за добу)
  • крилатих ракет ‒ 990 (+8 за добу)
  • кораблів/катерів ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073 (+6 за добу)
  • спеціальної техніки ‒ 418 (+1 за добу)

Дані уточнюються.

18 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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