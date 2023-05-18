Остин: Тайвань может извлечь уроки из войны Украины

Тайвань может извлечь уроки из войны Украины против вторгшихся российских сил, поскольку она показывает, как небольшая армия может успешно защищаться от большой, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы извлекли несколько важных уроков из войны Украины с Россией», – заявил Остин на слушаниях в Сенате, отвечая на вопрос о стратегии защиты Тайваня от потенциальных военных действий Китая.

«Один из этих уроков состоит в том, что, имея асимметричные возможности и применяя асимметричную тактику, небольшие силы могут проделать действительно хорошую работу по защите от более крупных сил», – сказал он.

Пользуясь международной поддержкой в виде оружия, поставок и обучения, украинские силы не только не дали российским войскам захватить страну, но также отвоевали территории, захваченные Москвой.

Остин также сказал законодателям, что выданное Конгрессом разрешение на изъятие оружия из запасов США и передачу их Тайваню, как это было сделано с Украиной, имеет «решающее значение в наших усилиях по предоставлению Тайваню того, что ему нужно» для самообороны.

«Мы работаем над этой инициативой и надеемся, что в ближайшей перспективе предпримем соответствующие меры», – сказал он, не называя конкретных сроков.