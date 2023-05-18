Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине

Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине, однако все упирается в администрацию президента США — Politico.



Администрация Байдена столкнулась с новой и усиленной кампанией давления, чтобы дать зеленый свет передаче F-16 Украине, после того как Великобритания объявила, что будет обучать украинских летчиков-истребителей, а Киев увеличил количество запросов на военные самолеты. В идеале Украина хочет получить до 50 F-16.

В то время как администрация пересекла несколько других красных линий в военной помощи — одобрив все, от управляемых ракет до беспилотников и танков Abrams, которые, как они когда-то утверждали, спровоцируют Россию, — администрация Байдена пока держит линию в отношении F-16 производства Lockheed Martin.

Ожидается, что вопрос F-16 будет нависать над встречей Большой семерки в Японии на этой неделе.

«Продолжается обсуждение и других типов самолетов», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами в кулуарах прошлогоднего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Команда Байдена предложила отложить обсуждение отправки F-16 до окончания войны. Но некоторые европейские союзники уже начали продвигаться по пути предоставления передовых истребителей — или, по крайней мере, подготовки — для Киева.

