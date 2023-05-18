Міноборони Польщі: сподіваємося, що як мінімум спостерігаємо кінець епохи Путіна

Російська агресія підтвердила стару істину — Кремлю не можна довіряти ні в якому разі. У Польщі сподіваються, що наразі спостерігають як мінімум спостерігаємо кінець епохи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує portalsamorzadowy.pl.

«Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку Росії. На щастя, Захід і НАТО пройшли добре випробування рішучості», — сказав Блащак.

Він також підкреслив, що Польща була дуже залучена до багатовимірної допомоги Україні з початком повномасштабної війни.

На запитання, коли може закінчитися війна в Україні, Блащак відповів, що перемога України має базуватися на її правах і умовах.

«І їх вирішуватиме суверенна влада України. І ми будемо їх у цьому підтримувати», — сказав Блащак, додавши, що сподівається, «що наразі спостерігається як мінімум кінець епохи Путіна».