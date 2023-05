Biden, McCarthy say U.S. won’t default as debt talks inch forward Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине » Международный суд ООН назначил на июнь слушания по делу о сбитом над Украиной малазийском «Боинге» Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил к пожизненному заключению двух россиян и одного украинца в связи с крушением пассажирского самолета Украина и Россия 6 июня предстанут перед высшим судом ООН, когда судьи рассмотрят заявления Украины о том, что Москва нарушила договор ООН, поддержав пророссийских сепаратистов, которых суд в Нидерландах признал ответственными за крушение пассажирского самолета в 2014 году. В ноябре прошлого года суд в Нидерландах заочно признал двух россиян и одного гражданина Украины виновными в убийстве за их роль в крушении рейса МН17, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, и приговорил их к пожизненному заключению. Рейс МН17 авиакомпании Malaysian Airlines вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был сбит над Восточной Украиной 17 июля 2014 года на фоне столкновений между пророссийскими сепаратистами и украинскими силами, которые были предвестником нынешнего конфликта. Суд в Нидерландах также пришел к выводу, что Россия осуществляла «общий контроль» над силами «Донецкой народной республики» на востоке Украины в середине мая 2014 года. Международный суд ООН назначил четыре дня слушаний на 6, 8, 12 и 14 июня, чтобы заслушать обе стороны по данному делу. Это один из двух исков, поданных в суд Украиной против России. Второй иск, поданный вскоре после российского вторжения 2022 года, касается утверждений Москвы о том, что она вторглась в Украину, чтобы предотвратить геноцид. Обычно требуется несколько лет, чтобы Международный суд дошел до стадии слушаний по существу рассматриваемого дела.