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«Лукашенко справді хворіє»: розвідка щодо прогнозів про смерть білоруського диктатора

лукашенко, 9 травня 2023
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко справді хворіє. Водночас російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок його смерті

Про це в ефірі телемарафону 18 травня сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Вік, стрес, робота шкідлива… Так, хворіє», – відповів він на прохання прокоментувати інформацію про ймовірну хворобу Лукашенка.

На думку Юсова, ця хвороба не надто серйозна.

«Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров’я, а на більш складні геополітичні процеси», – сказав представник ГУР.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка.

«Я думаю, що це буде кризова ситуація», – сказав Юсов.

На його переконання, в Лукашенка немає двійника, на відміну від Путіна. Юсов висловив сумнів у тому, що справжній президент РФ живий.

18 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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