Компанія Jizai Arms розробила павукоподібні роботизовані руки зі штучним інтелектом



Японська робототехнічна компанія Jizai Arms розробила павукоподібні роботизовані руки, що складаються із шести рук, якими може керувати користувач. Роботизовані руки можна повністю замінювати, щоб перевизначити та революціонізувати спосіб взаємодії людей з роботами та штучним інтелектом.

«Jizai Arms – це роботизована система кінцівок, що складається з базового блоку з шістьма терміналами і знімних маніпуляторів, керованих користувачем. Система була розроблена для забезпечення соціальної взаємодії між кількома користувачами, наприклад, обміну руками, та вивчення можливих взаємодій між цифровими кіборгами у суспільстві кіборгів» – кажуть у компанії.



Основна мета Jizai Arms – збільшити можливості, щоб люди могли працювати з роботами та ШІ так, щоб вони відчували себе природно та комфортно, начебто штучні компоненти були лише продовженням їх самих. Розробка прокладає шлях до майбутнього, в якому люди та машини зможуть працювати разом легко та без зусиль.

Роботизовані руки Jizai Arms є надзвичайно гнучкими, що дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань. Область застосування може змінюватись від використання на складі до операційної лікарні.

Руки Jizai Arms легко управляються користувачем, що дозволяє власникам управляти кінцівками своїми власними рухами та створює відчуття, що вони є природним продовженням тіла.

Найбільший вплив Jizai Arms може вплинути на покращення якості життя людей з обмеженими можливостями. Люди з відсутніми кінцівками можуть використовувати Jizai Arms як заміну, що дозволяє їм виконувати завдання, які інакше були б неможливими.

Jizai Arms ілюструє безліч захоплюючих та інноваційних можливостей робототехніки, що носиться. Оскільки прогрес у галузі робототехніки та штучного інтелекту продовжується, ми можемо очікувати ще більш вражаючих інновацій з багатьма можливими додатками, які полегшують життя людей і роблять їх більш гнучкими.