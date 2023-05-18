Джо Уилсон: помощь Украине придет вовремя

Конгрессмен-республиканец, глава Хельсинкской комиссии Конгресса США и член комитетов по делам вооруженных сил и по международным вопросам нижней палаты Джо Уилсон в интервью Русской службе «Голоса Америки» прокомментировал возможность принятия нового пакета помощи Украине, проекты резолюций о создании Международного трибунала для привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям в Украине и архитектуру безопасности для защиты американских и европейских партнеров США.

Наталка Писня: Конгрессмен Уилсон, по информации издания Politico, деньги для военной помощи Украине могут окончиться к середине лета: на счетах из 48 миллиардов долларов, ранее одобренных Конгрессом, осталось 6 миллиардов. Планирует ли Конгресс новый пакет помощи?

Джо Уилсон: В отношении нового пакета помощи у нас есть сильная поддержка со стороны руководителей важных комитетов, таких, как Майк Роджерс, он глава комитета по вопросам вооруженных сил нижней палаты, кроме того, от Майка Макколла, руководителя комитета по международным отношениям. У нас также есть сильная поддержка со стороны спикера, Кевина Маккарти. Причина для такой сильной поддержки – народ Украины, который противостоит (России), профессионализм его военных, который доказали, что способны использовать новейшие вооружения.

Наталка Писня: Есть ли у вас понимание сроков принятия этого проекта закона?

Джо Уилсон: Один из важных аспектов в отношении Конгресса США – очень тяжело говорить о сроках, но здесь ключевым фактором является то, что помощь придет вовремя и будет предоставлена народу Украины для того, чтобы он мог защищаться. Я поддерживаю Украину, и я считаю, что поддержка Украины только растет благодаря тому, что ее народ противостоит военному преступнику Путину.

Наталка Писня: Франция и Великобритания заявили, что готовы предоставить украинским пилотам обучение на самолетах западного образца, Киев возлагает большие надежды на авиационную коалицию стран-партнеров. Когда к ней могут присоединиться Соединенные Штаты?

Джо Уилсон: Я всеми силами поддерживаю (идею) предоставления воздушных средств, особенно (истребителей) F-16, это принесет миру огромную пользу, потому что с помощью воздушной поддержки в нуждающиеся в этом страны, такие, как Египет и страны Африки, могут доставляться зерновые. Этот шаг позволить не только защитить военных и гражданское население Украины, но и даст возможность поставлять зерновые. Первоочередной задачей является защита Украины, ее населения и военных возможностей, но, кроме этого, мы все должны работать над сохранением ее территориального суверенитета, а также ее независимости – это позволит ей соответствовать критериям отбора НАТО.

Наталка Писня: На слушаниях в сенатском комитете по международным вопросам, посвященным угрозам со стороны России, уделили много внимания созданию архитектуры безопасности, которая бы позволила защитить и европейских партнеров США, и Украину – как могут выглядеть эти изменения и могут ли они приблизить ее членство в НАТО?

Джо Уилсон: Эти изменения обязательно произойдут. Мы уже видим, что страны НАТО увеличивают свои оборонные способности. Мы видим, какие усилия прикладывает та же Германия, которая также предоставляет помощь Украине и ее народу, теперь каждая из участниц Альянса пытается вносить 2% ВВП на нужды в сфере обороны. Это то, чего от них хотел в свое время президент Трамп – предоставления максимальных возможностей для того, чтобы быть в состоянии защитить себя от военного преступника Путина.

Наталка Писня: Проект резолюций о создании Международного трибунала по привлечению к ответственности за военные преступления, а также об освобождении Эвана Гершковича – это ваши сегодняшние приоритеты, судя по значку «Свободу Эвану» на лацкане вашего пиджака?

Джо Уилсон: Чрезвычайно печально, что Путин арестовал (Эвана Гершковича) по сфабрикованным обвинениям. Мы всеми силами поддерживаем освобождение Пола Уилана и Владимира Кара-Мурзы. К сожалению, Путин еще раз проявил себя как преступник, который удерживает граждан без какой-либо причины. После похищений украинских детей они похищают американских граждан и держат их в заложниках. Американцы не будут это терпеть и будут всеми силами выступать за освобождение своих сограждан.