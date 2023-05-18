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Чехия отменила бесплатное пользование землей посольством России

Прага заявила, что теперь России придется оплачивать аренду земельных участков, которые использует дипмиссия

Правительство Чехии отменило постановления, принятые в советскую эпоху, которые предоставляли российскому посольству право бесплатного пользования землей в Праге и других городах.

Это стало еще одним шагом в более чем двухлетней дипломатической размолвке с Москвой, усугубленной войной в Украине.

Правительство отменило постановления о предоставлении России в пользовании десятков земельных участков, принятые в 1970-1980-х коммунистическими лидерами страны.

МИД Чехии сообщил, что теперь России придется платить аренду за пользование землей.

 

18 мая, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия

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