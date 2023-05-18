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Боррель пропонує збільшити фонду миру ЄС, який фінансує надання зброї Україні

Жозеп Боррель
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував державам-членам збільшити обсяг Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на ще €3,5 млрд

Про це пише агенції Reuters, з посиланням на джерела в ЄС.

За словами високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності, Боррель вирішив попросити збільшення фінансування фонду, бо його нинішні кошти вичерпується, а ЄС хоче гарантувати, що там достатньо ресурсів для військової допомоги іншим країнам, зокрема й Україні.

«Ми повинні поповнити його (фонд, — ред.). Суть Європейського фонду миру… має універсальний характер. Він не був задуманий для України. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким може мати справу Європейський Союз», – додало джерело.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі становить майже вісім мільярдів євро. Із нього державам-членам ЄС компенсують частину військових витрат, які вони передають Україні. Загалом із фонду вже витрачено близько 4,6 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Водночас завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує й багато інших країн, як-то Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

18 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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