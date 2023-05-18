Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти війну, — історик Тімоті Снайдер

Про це він сказав під час лекції, яку транслював телеканал «Еспресо».
«Що робити з Росією? Це складне питання, бо я усвідомлюю, що з української точки зору зараз важко думати про Росію. Важко уявляти, якою може бути російська перспектива. Насправді не існує розбіжностей між тим, чого хочуть українці та тим, що потрібно росіянам, а саме, щоб Росія програла війну. Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти. Саме зараз відбувається єдиний історичний шанс для Росії — програти свою імперську війну», — підкреслив Снайдер.
За словами історика, Заходу потрібно розпочати процес переосмислення того, чим є Росія.
«Що робити з Росією після завершення війни? Це непередбачувано для всіх нас. Але найкраще, що може статися для Росії — це її програш у війні. Не варто робити безліч прогнозів. Чи повинна Росія розпастися, залежить від росіян. Найкраще, що Захід може зробити — розпочати процес переосмислення того, чим є Росія. Цей процес може здатися доволі повільним та затяжним, але його вже запущено. Росію потрібно перемагати — це єдине, що дасть шанс росіянам», — наголосив Снайдер.
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