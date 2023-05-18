Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти війну, — історик Тімоті Снайдер

Про це він сказав під час лекції, яку транслював телеканал «Еспресо».

«Що робити з Росією? Це складне питання, бо я усвідомлюю, що з української точки зору зараз важко думати про Росію. Важко уявляти, якою може бути російська перспектива. Насправді не існує розбіжностей між тим, чого хочуть українці та тим, що потрібно росіянам, а саме, щоб Росія програла війну. Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти. Саме зараз відбувається єдиний історичний шанс для Росії — програти свою імперську війну», — підкреслив Снайдер.

За словами історика, Заходу потрібно розпочати процес переосмислення того, чим є Росія.