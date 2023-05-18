 
«  
  »

Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти війну, — історик Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер
Професор Єльського університету, історик Тімоті Снайдер вважає, що саме зараз відбувається єдиний історичний шанс для Росії — програти свою імперську війну

Про це він сказав під час лекції, яку транслював телеканал «Еспресо».

«Що робити з Росією? Це складне питання, бо я усвідомлюю, що з української точки зору зараз важко думати про Росію. Важко уявляти, якою може бути російська перспектива. Насправді не існує розбіжностей між тим, чого хочуть українці та тим, що потрібно росіянам, а саме, щоб Росія програла війну. Єдиний виграшний для Росії варіант — це програти. Саме зараз відбувається єдиний історичний шанс для Росії — програти свою імперську війну», — підкреслив Снайдер.

За словами історика, Заходу потрібно розпочати процес переосмислення того, чим є Росія.

18 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  