Великобритания и Нидерланды готовы помочь Украине получить самолеты F-16

Великобритания и Нидерланды намерены организовать «международную коалицию», цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. Об этом во вторник сообщило британское правительство.

По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, премьер-министры Великобритании и Нидерландов договорились о создании коалиции, которая окажет поддержку Украине «в расширении боевых возможностей ее авиации: от подготовки пилотов до поставок самолетов F-16». «Премьер-министр выразил убежденность в том, что законное место Украины – в НАТО. Оба лидера согласились с необходимостью предоставления Украине долговременной помощи в области безопасности для предупреждения атак в будущем», – говорится в заявлении пресс-секретаря премьер-министра Великобритании.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил глав Великобритании и Нидерландов: «Нам необходимы F-16. И я благодарен нашим союзникам за их готовность работать в этом направлении, включая подготовку наших пилотов».

Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолетов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. Однако в марте телекомпания CNN сообщала о том, что американские военные пытались оценить сколь долго займет процесс обучения украинских пилотов управлению F-16.

В понедельник представитель Белого ответа ответил отрицательно на вопрос изменилась ли позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов.