Росіяни розміщують військові об’єкти в дитячих садках на окупованих територіях Глава ПАРЄ: Україна мусить провести вільні і чесні вибори, навіть якщо вони будуть неідеальні » Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч російських військових З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 200 590 військових загиблими, 2748 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 318 засобів ППО Про це повідомили 17 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)

танків ‒ 3 771 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)

артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)

РСЗВ – 562

засобів ППО ‒ 318 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)

крилатих ракет ‒ 982 (+9 за добу)

кораблів/катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)

спеціальної техніки ‒ 417 (+7 за добу) Дані уточнюються.