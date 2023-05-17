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Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч російських військових

Про це повідомили 17 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)
  • танків ‒ 3 771 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)
  • РСЗВ – 562
  • засобів ППО ‒ 318 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)
  • крилатих ракет ‒ 982 (+9 за добу)
  • кораблів/катерів ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)
  • спеціальної техніки ‒ 417 (+7 за добу)

Дані уточнюються.

17 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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