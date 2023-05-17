Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч російських військових

Про це повідомили 17 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)
- танків ‒ 3 771 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)
- РСЗВ – 562
- засобів ППО ‒ 318 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)
- крилатих ракет ‒ 982 (+9 за добу)
- кораблів/катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)
- спеціальної техніки ‒ 417 (+7 за добу)
Дані уточнюються.
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