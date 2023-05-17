Шварценеггер заявил, что больше не будет сниматься в роли Терминатора

Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не будет играть роль Терминатора в новых частях фильма



Об этом Шварценеггер заявил в интервью Hollywoodreporter .

По словам актера, он устал и больше не будет играть роль Терминатора, хотя франшиза еще не завершена.

«Франшиза не завершена. Но мне это надоело. Я понял, что мир хочет еще что-то, когда дело касается Терминатора. Кто-то должен придумать отличную идею», — сказал Шварценеггер.

В то же время он добавил, что роль Терминатора в значительной степени помогла ему добиться успеха.

«Терминатор в значительной степени стал причиной моего успеха, поэтому я всегда относился к нему с любовью. Первые три фильма были великолепны. В четвертом я не играл, потому что был губернатором. Пятый и шестой не завершили дело, как мне кажется. Мы знали об этом заранее, потому что они были просто плохо написаны», – рассказал Шварценеггер.

75-летний Арнольд Шварценеггер с 1984 по 2019 год снялся в пяти из шести частей «Терминатора».