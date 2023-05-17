Росіяни масованими атаками намагаються відкласти контрнаступ ЗСУ, — CNN

Про це заявив неназваний офіційний представник США, пише CNN.

За його словами, Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

Як повідомив неназваний посадовець, Росія завдала широкомасштабних ракетних ударів одночасно з кількох напрямків, націлившись на центр управління в Києві та інші ключові об’єкти.

«Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами», — сказав представник США.

Зазначається, що масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.