Росіяни масованими атаками намагаються відкласти контрнаступ ЗСУ, — CNN

Про це заявив неназваний офіційний представник США, пише CNN.
За його словами, Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.
Як повідомив неназваний посадовець, Росія завдала широкомасштабних ракетних ударів одночасно з кількох напрямків, націлившись на центр управління в Києві та інші ключові об’єкти.
«Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами», — сказав представник США.
Зазначається, що масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.
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