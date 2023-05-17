Російська Дума денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі

Держдума РФ проголосувала за законопроєкт про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє «Интерфакс».

Участь Росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента Владіміра Путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що договір давно існує лише на папері і його денонсація зміцнить безпеку Росії.

Він нагадав, що «Росія призупинила свою участь у договорі ще 2007 року через лицемірну позицію блоку НАТО, країни якого так і не ратифікували адаптований варіант Договору». «З практичної точки зору Договір про звичайні збройні сили в Європі давно існує лише на папері», – зазначив глава комітету.

Зі свого боку голова комітету Держдуми з оборони Андрей Картаполов заявив у вівторок, що денонсація договору – «це наш сигнал Заходу, що більше ні Сполучені Штати, ні натовські країни не є договороздатними партнерами, чию позицію ми враховуємо».