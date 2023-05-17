Окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції

Окупанти продовжують ускладнювати ситуацію навколо Каховського водосховища. Загарбники відкрили шлюзи на Каховській ГЕС і затопили власні позиції.

Нове відео із Каховської ГЕС свідчить про продовження неконтрольованого скидання води. Підтоплено узбережжя Нової Каховки та позиції окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

На знятому відео видно, що через відкриті та частково зруйновані окупантами шандори Каховської ГЕС неконтрольовано випливають потужні потоки води. Видно також підвищений рівень води у Дніпрі та підтоплене узбережжя у Новій Каховці.

Окрім того, окупаційні телеграм-канали повідомляють про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС, публікуючи фото затоплення позицій російських військ.