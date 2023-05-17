 
«  
  »

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

Російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних Харківської, Чернігівської та Сумської областей, повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

У своєму телеграм-каналі в середу вона повідомила, що за останній тиждень із 8 до 16 травня російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей, із яких 110 припало на Сумську, 29 на Чернігівську, 23 на Харківську.

«Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти — садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти. Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права», — написала заступниця міністра.

Крім того, за її словами, окупанти намагаються постійно тримати в напрузі українські війська в цих областях і не допустити їх задіяння на інших напрямках.

17 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  