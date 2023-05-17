Исследователям из Тель-Авива удалось остановить образование метастаз с помощью РНК-технологии

Рак яичников — весьма распространенное женское заболевание: он появляется у одной из 78 женщин во всем мире. Еще чаще это происходит у ашкеназских женщин из-за распространенной в этой группе мутации BRCA1-2. Этот вид рака быстро дает метастазы и его лечение на этой стадии очень затруднено. Поэтому новый метод точечной доставки лекарства прямо в клетку с применением RNA может стать революционным в медицине. После работы биологов над RNA-вакциной от коронавируса (так работают вакцины компаний Pfizer и Moderna) много писали о том, что доставка наночастиц с помощью RNA — очень перспективный путь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Авторы исследования говорят, что его можно применять не только против рака яичников, но и при других раковых заболеваниях.