Исследователям из Тель-Авива удалось остановить образование метастаз с помощью РНК-технологии

Ученые Тель-авивского университета провели успешные испытания нового метода борьбы с онкологическими заболеваниями, в частности агрессивного рака яичников. Группа ученых Школы биомедицины и онкологических исследований под руководством проф. Дана Пира внедрила в клетки рака наночастицы, содержащие РНК для подавления белка SKAP5. Об успешных испытаниях в ТАУ сообщает IsraelInfo.
Рак яичников — весьма распространенное женское заболевание: он появляется у одной из 78 женщин во всем мире. Еще чаще это происходит у ашкеназских женщин из-за распространенной в этой группе мутации BRCA1-2. Этот вид рака быстро дает метастазы и его лечение на этой стадии очень затруднено. Поэтому новый метод точечной доставки лекарства прямо в клетку с применением RNA может стать революционным в медицине. После работы биологов над RNA-вакциной от коронавируса (так работают вакцины компаний Pfizer и Moderna) много писали о том, что доставка наночастиц с помощью RNA — очень перспективный путь в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Авторы исследования говорят, что его можно применять не только против рака яичников, но и при других раковых заболеваниях.
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