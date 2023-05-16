ЗСУ звільнили 20 кв км під Бахмутом, росіяни просуваються в місті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України за останні кілька днів звільнили 20 кв км у передмісті Бахмута, російські окупанти просуваються у самому місті і підтягують підрозділи професійних десантників.

«Протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.

Тривають важкі бої з різним результатом».

Маляр наголосила, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.