У Путіна проблеми з наркотиками, — Буданов США: Россия и Иран наращивают военное сотрудничество » Японія хоче запропонувати Україні нові технології для післявоєнного відновлення Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань, спричинених військовим вторгненням москви. Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK. Цей план розроблено напередодні саміту «Групи семи», що має початися в Хіросімі у п’ятницю. Очікується, що там обговорюватимуться питання відновлення та реконструкції соціально-економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок військового вторгнення москви.