Льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко здійснив 300-й бойовий виліт. Це – рекорд серед пілотів ЗСУ » Влада Китаю закликала посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України Влада Китаю звернулась до посольств іноземних держав і міжнародних організацій, розташованих у Пекіні, з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди, очевидно, через численні знаки підтримки України. Про це з посиланням на дипломатичні джерела в китайській столиці повідомляє Kyodo, передає кореспондент Укрінформу. Низка посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та написами китайською і англійською мовами на підтримку нашої держави, такими як #StandWithUkraine.