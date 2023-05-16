Влада Китаю закликала посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України

Влада Китаю звернулась до посольств іноземних держав і міжнародних організацій, розташованих у Пекіні, з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди, очевидно, через численні знаки підтримки України.
Про це з посиланням на дипломатичні джерела в китайській столиці повідомляє Kyodo, передає кореспондент Укрінформу.
Низка посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та написами китайською і англійською мовами на підтримку нашої держави, такими як #StandWithUkraine.
Leave a Reply