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Влада Китаю закликала посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України

Влада Китаю закликала посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України
Влада Китаю звернулась до посольств іноземних держав і міжнародних організацій, розташованих у Пекіні, з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для політичної пропаганди, очевидно, через численні знаки підтримки України.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела в китайській столиці повідомляє Kyodo, передає кореспондент Укрінформу.

Низка посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та написами китайською і англійською мовами на підтримку нашої держави, такими як #StandWithUkraine.

16 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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