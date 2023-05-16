Украинские военные заявили об успехах в районе Бахмута

В понедельник 15 мая украинские военные назвали недавние успехи в районе Бахмута первой успешной контратакой в борьбе с российскими войсками, сражающимися за контроль над городом.

Однако Киев также заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, предупредив, что Москва не изменила своей цели захватить город и направляет штурмовые отряды на его окраины.

На прошлой неделе украинские военные заявили, что после нескольких месяцев тяжелых боев они начали теснить российские войска в Бахмуте и его окрестностях, а Москва признала, что ее войска отступили к северу от города.

«Продвижение наших войск по бахмутскому направлению – это первый успех наступательных действий в обороне Бахмута», – сказал командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в «Телеграме».

«Последние несколько дней показали, что мы можем продвигаться вперед и уничтожать противника даже в таких чрезвычайно сложных условиях», – подчеркнул он. – Мы сражаемся с меньшими ресурсами, чем противник. В то же время мы способны разрушить его планы».

Ожидается, что Киев вскоре начнет крупное контрнаступление, чтобы попытаться вернуть оккупированную Россией территорию, но украинские официальные лица заявили, что успехи в районе Бахмута не означают начала более широкого контрнаступления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что в Бахмуте и вокруг него продолжаются тяжелые бои.

«Россияне не изменили своих целей. Они направляют штурмовые отряды на окраины Бахмута», – написала она в «Телеграме».