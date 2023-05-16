У Путіна проблеми з наркотиками, — Буданов

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.

Він сподівається, що російський диктатор ще недовго житиме.

«У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато», — зазначив Буданов.

Крім того, начальник ГУР відповів «так» на запитання, чи можуть Путіна усунути «табакеркою» (покликання на вбивство імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії новий режим.