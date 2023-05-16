Тихановская призвала повернуть Беларусь на путь демократии

Лидер оппозиции заявила, что международное сообщество должно помочь переходу Беларуси к демократии, если Лукашенко не сможет управлять страной по состоянию здоровья
Реагируя на слухи об ухудшении здоровья Александра Лукашенко, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала своих сторонников повернуть Беларусь на путь демократии.
«Ходит много слухов о здоровье диктатора Лукашенко. Для нас это означает лишь одно: мы должны быть готовы к любому сценарию», – написала она в «Твиттере».
Тихановская призвала международное сообщество быть готовым помочь Беларуси перейти к более демократической политической системе в случае, если Лукашенко больше не сможет руководить страной из-за проблем со здоровьем.
«Повернуть Беларусь на путь к демократии и предотвратить вмешательство России. Нам нужно, чтобы международное сообщество действовало активно и быстро», – написала она.
Спекуляции по поводу состояния здоровья Лукашенко, ключевого союзника президента России Владимира Путина, возникли после того, как он покинул торжества по случаю Дня Победы в Москве 9 мая.
Лукашенко вернулся в Минск якобы из-за проблем со здоровьем, пропустив завтрак с Путиным и другими лидерами.
Он не появлялся на публике несколько дней, что лишь усилило спекуляции о его состоянии.
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