США: Россия и Иран наращивают военное сотрудничество

США заявили, что, по имеющимся признакам, Россия и Иран расширяют военное сотрудничество.

Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил журналистам, что Иран «остается главным военным сторонником России и… уже поставлял России артиллерийские снаряды и танковые выстрелы для использования в Украине».

По словам Пателя, с августа прошлого года «Иран передал России более 400 БПЛА, в основном из серии “Шахид”, а Россия потратила большую часть этих БПЛА для ударов по украинской критической инфраструктуре внутри Украины».

«Углубление этого сотрудничества представляет угрозу и опасность не только для Украины, оно представляет угрозу и опасность для соседей России, соседей Ирана и международного сообщества в широком плане», – заявил Патель журналистам.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам на брифинге в понедельник, что российско-иранские связи позволяют России убивать больше людей в Украине, а Ирану – накапливать военную технику и создавать еще большую угрозу своим соседям.