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Сили ППО знищили усі 18 ракет, які РФ випустила вночі по Україні

зенітно ракетний комплекс Patriot
Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 «Кинджалів», 9 «Калібрів» та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у telegram.

Росіяни атакували Україну 16 травня близько 3:30 з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

«З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування — С-400, «Іскандер-М». Усі ракети знищено», — заявили у Повітряних Силах.

Там додали, що у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131 та проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», SuperCum, усі вони були знищені.

16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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