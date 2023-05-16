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Родини захисників «Азовсталі» закликають повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців

Рівно рік тому, 16 травня, українськими військовими, які 86 днів тримали позиції й захищали Маріуполь від окупантів, було отримано наказ припинити оборону «Азовсталі» та скласти зброю

Про це повідомляє Асоціація родин захисників «Азовсталі».

У день річниці виходу захисників Маріуполя з «Азовсталі», їх родини закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

«Героїзм Маріупольського гарнізону допоміг вистояти іншим великим містам нашої держави. Багатьом це коштувало найдорожчого. Вони пожертвували своїм життям, щоб вижили ми. І ми не маємо права забувати про їхній подвиг», — ідеться у повідомленні.

Зазначено, що завдяки мужності та професіоналізму воїнів російські загарбники стягнули в Маріуполь значну частину своїх військ, що дало можливість українським військам перегрупуватися і дочекатися озброєння від партнерів.

«Вже рік у російському полоні перебувають більше ніж 1900 військових-захисників «Азовсталі», з них – понад 700 бійців полку «Азов». І тепер наш обов’язок зробити все, аби вже кожен полонений повернувся додому. Їх чекають не лише близькі, а й вся країна. І весь демократичний світ», — додали в Асоціації.

16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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