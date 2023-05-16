Хочу вести свою рубрику

Сили ППО знищили усі 18 ракет, які РФ випустила вночі по Україні ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають РФ із товарами » РФ за добу втратила в Україні 520 осіб загиблими З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили 199 980 російських військових, 3150 артилерійських систем та 3762 танки Про це повідомляє генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.05.23 орієнтовно склали: Особового складу — 199980 (+520 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3762 (+3) одиниці

Бойових броньованих машин ‒ 7348 (+12)

Артилерійських систем – 3150 (+13)

РСЗВ – 562 (+0) од,

Засоби ППО ‒ 316 (+0)

Літаків – 308 (+0)

Гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12)

Крилаті ракети ‒ 973 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14)

Спеціальна техніка ‒ 410 (+3)