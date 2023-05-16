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РФ за добу втратила в Україні 520 осіб загиблими

Про це повідомляє генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.05.23 орієнтовно склали:

  • Особового складу — 199980 (+520 за добу) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 3762 (+3) одиниці
  • Бойових броньованих машин ‒ 7348 (+12)
  • Артилерійських систем – 3150 (+13)
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • Засоби ППО ‒ 316 (+0)
  • Літаків – 308 (+0)
  • Гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12)
  • Крилаті ракети ‒ 973 (+0)
  • Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14)
  • Спеціальна техніка ‒ 410 (+3)
16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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