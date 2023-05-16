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Повітряні сили закликали військові адміністрації врегулювати роботу вуличних відеокамер

обстріл, ППО
Військові адміністрації мають врегулювати питання роботи відеокамер у великих містах, аби РФ не могла в режимі реального часу бачити роботу української системи ППО та наслідки ракетних атак

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на речника Повітряних сил Юрія Ігната.

«В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО», — сказав Ігнат.

За його словами, необхідно працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні.

«Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати», — сказав посадовець.

16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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