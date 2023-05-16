ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають РФ із товарами Лукашенко вперше за шість днів з’явився на публіці » Після падіння авіації РФ у Брянській області Білорусь перевела сили ППО у «готовність номер один» 15 травня стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі перебувають у повній бойовій готовності Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі. Лукашенко під час перебування на базі ППО зазначив, що війська у підвищеній бойовій готовності перебувають уже протягом кількох діб. «Як доповіли президенту, у суботу після інцидентів перевели до ступеня готовності номер один», — йдеться у повідомленні. «Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська», — сказав Лукашенко.