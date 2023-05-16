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Після падіння авіації РФ у Брянській області Білорусь перевела сили ППО у «готовність номер один»

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Лукашенко під час перебування на базі ППО зазначив, що війська у підвищеній бойовій готовності перебувають уже протягом кількох діб.

«Як доповіли президенту, у суботу після інцидентів перевели до ступеня готовності номер один», — йдеться у повідомленні.

«Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми мусили на це реагувати. З того часу ми перебуваємо у більш підвищеній готовності, наші війська», — сказав Лукашенко.

16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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