Макрон повідомив про передачу Україні далекобійних ракет

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких «дозволяє чинити опір».

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу TF1, пише «Європейська правда«.

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.

Французький президент додав, що «нові боєприпаси» будуть відправлені в Україну.

«Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію», – сказав він.

Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких «дозволить Україні чинити опір».