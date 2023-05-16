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Макрон повідомив про передачу Україні далекобійних ракет

Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких «дозволяє чинити опір».

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу TF1, пише «Європейська правда«.

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.

Французький президент додав, що «нові боєприпаси» будуть відправлені в Україну.

«Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію», – сказав він.

Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких «дозволить Україні чинити опір».

16 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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