Після падіння авіації РФ у Брянській області Білорусь перевела сили ППО у «готовність номер один» Лучшие частные школы в Америке » Лукашенко вперше за шість днів з’явився на публіці Білоруський диктатор вперше після параду Перемоги у Москві 9 травня з’явився у публічному просторі — у нього знову бинт на руці Фото з Лукашенком опублікував наближений до пресслужби Telegram-канал «Пул Первого». Згідно з повідомленням, Лукашенко перебуває у центральному командному пункті військової авіації та сил ППО. Він заслухає доповідь щодо організації та виконання завдань щодо протиповітряної оборони. Білоруські ЗМІ пишуть, що у нього перебинтована вже інша, ліва рука. У Москві пов’язка була на правій руці. Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору.