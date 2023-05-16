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Лукашенко вперше за шість днів з’явився на публіці

Фото з Лукашенком опублікував наближений до пресслужби Telegram-канал «Пул Первого».

Згідно з повідомленням, Лукашенко перебуває у центральному командному пункті військової авіації та сил ППО. Він заслухає доповідь щодо організації та виконання завдань щодо протиповітряної оборони.

Білоруські ЗМІ пишуть, що у нього перебинтована вже інша, ліва рука. У Москві пов’язка була на правій руці.

  • Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору.
16 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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