Лукашенко вперше за шість днів з’явився на публіці

Фото з Лукашенком опублікував наближений до пресслужби Telegram-канал «Пул Первого».
Згідно з повідомленням, Лукашенко перебуває у центральному командному пункті військової авіації та сил ППО. Він заслухає доповідь щодо організації та виконання завдань щодо протиповітряної оборони.
Білоруські ЗМІ пишуть, що у нього перебинтована вже інша, ліва рука. У Москві пов’язка була на правій руці.
- Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору.
Leave a Reply