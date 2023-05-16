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Льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко здійснив 300-й бойовий виліт. Це – рекорд серед пілотів ЗСУ

Український військовий льотчик-штурмовик підполковник Ростислав Лазаренко здійснив 300-ий бойовий виліт. Це – рекорд серед пілотів ЗСУ.

Про це у понеділок, 15 липня, пише “Армія.Інформ”.

“Пілот ЗСУ впевнено наблизився до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба. Наразі це найбільша особиста кількість серед льотчиків усіх Повітряних сил”, – пише видання.

Відзначимо, що на рахунку Кожедуба – 330 бойових вильотів.

Відомо, що Лазаренко одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг, є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Дружина Ростислава теж писала про це в твітері 13 травня.

“Сьогодні мій чоловік здійснив свій 300-й бойовий виліт. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків з усіх ПС. Це більше, ніж здійснив найвідоміший льотчик Іван Кожедуб протягом Другої світової війни, але щоразу він наголошує, що це не те, чим би йому хотілося пишатися”, – йдеться в дописі.

16 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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