Влада Китаю закликала посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України У Путіна проблеми з наркотиками, — Буданов » Льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко здійснив 300-й бойовий виліт. Це – рекорд серед пілотів ЗСУ ФОТО: КОСТЯНТИН І ВЛАДА ЛІБЕРОВИ Український військовий льотчик-штурмовик підполковник Ростислав Лазаренко здійснив 300-ий бойовий виліт. Це – рекорд серед пілотів ЗСУ. Про це у понеділок, 15 липня, пише “Армія.Інформ”. “Пілот ЗСУ впевнено наблизився до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба. Наразі це найбільша особиста кількість серед льотчиків усіх Повітряних сил”, – пише видання. Відзначимо, що на рахунку Кожедуба – 330 бойових вильотів. Відомо, що Лазаренко одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг, є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Дружина Ростислава теж писала про це в твітері 13 травня. “Сьогодні мій чоловік здійснив свій 300-й бойовий виліт. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків з усіх ПС. Це більше, ніж здійснив найвідоміший льотчик Іван Кожедуб протягом Другої світової війни, але щоразу він наголошує, що це не те, чим би йому хотілося пишатися”, – йдеться в дописі.