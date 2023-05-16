Китай приговорил 78-летнего гражданина США к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже

В понедельник 15 мая Китай приговорил 78-летнего гражданина США к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Пекином и Вашингтоном.

Подробности обвинений против Джона Шинг-Вана Люна, который также имеет постоянный вид на жительство в Гонконге, не были обнародованы.

Представитель посольства США в ответ на запрос Reuters по электронной почте сообщил, что он знает об этом деле, но по соображениям конфиденциальности не может дать дальнейших комментариев.

«У Госдепартамента нет более важного приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом», – добавил представитель.

Люн был задержан 15 апреля 2021 года местным бюро контрразведки Китая в городе Сучжоу на юго-востоке страны, согласно заявлению, опубликованному промежуточным судом города на своем сайте в социальных сетях. Его задержание произошло после того, как Китай закрыл свои границы и ввел жесткие внутренние ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

Длительные досудебные задержания не являются редкостью в Китае, и прокуроры имеют широкие полномочия для содержания под стражей людей, обвиняемых по делам о национальной безопасности, независимо от их гражданства.

Два австралийца китайского происхождения, Чэн Лэй, ранее работавший на государственную телерадиокомпанию Китая, и писатель Ян Цзюнь, содержатся под стражей с 2020 и 2019 годов соответственно, и о приговоре им ничего не известно.

Правительство Китая особенно уделяет особенно пристальное внимание иностранным гражданам китайского происхождения и выходцам из Тайваня и Гонконга, особенно если они имеют политические контакты или работают в научных кругах или издательском деле.