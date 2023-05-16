Київ хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16

Про це він сказав виданню Politico.

Зазначається, що за словами Сака, Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.

Київ заявляє західним лідерам, що потреба в сучасних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби, які досягають цілей на більших відстанях. Наразі Україна не має «нічого, щоб зупинити» російські літаки, які їх переносять, сказав Сак.

«Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже перспективний знак», – сказав Сак.

«Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16», – додав він.

Сак відзначив, що президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі й на саміті НАТО в Литві в липні.

За словами радника міністра оборони, український президент отримав «запевнення» від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак додав, що «вони мають важливий голос у міжнародній коаліції», і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.