Фукуяма порадив НАТО терміново готуватися до завершення війни Росії проти України



Політичний філософ і письменник Френсіс Фукуяма і статті для American Purpose вперше сформулював сценарій гарантій безпеки для України: Альянсу слід негайно братися за його реалізацію.

Трішки історії: Фукуяма ще далекого 1992 року передбачив політичну мутацію демократа-алкоголіка Єльцина у неврівноваженого самодура Путіна. Він тоді написав книгу з апокаліптичною назвою «Кінець історії й остання людина». Книга про лібералізм, але нинішня європейська криза там прописана відмінно.

Він натякнув, як ситий Захід втратить опірність перед російською [енергетичною] експансією. Сучасна ліберальна демократія заколисує країни, змушує концентруватися на споживанні й стає фіналом еволюції людського суспільства.

У ліберальних демократій замість бійцівських мʼязів — долари, вони воліють домовлятися, а не воювати. І в цьому їх ключова слабкість перед тоталітарними державами. У недемократичних країн агресія, страх та конфлікти часто є головним експортним товаром, і саме тоталітарні економіки стають джерелом нових воєн.

Фукуяма дає підказку: врегулювання майбутнього досягається лише сильними гарантіями безпеки для України. Неможливо досягти стабільного перемир’я між Україною і Росією без українського членства в НАТО. Мінімальний поріг для вступу в Альянс — звільнення двох південних областей України — Херсонської та Запорізької, що межують з узбережжям Чорного моря.

Цей регіон має вирішальне значення для переговорної позиції України з трьох причин.

По-перше, важко уявити, як Україна зможе залишатися економічно життєздатною без відновлення доступу до своїх портів на Азовському морі.

По-друге, у цих регіонах все залишається багато проукраїнськи налаштованих людей.

По-третє, якщо Україна звільнить решту Херсонської області, це відріже Кримський півострів від постачання.

Фукуяма відкидає будь-яку офіційну мирну угоду, за якою Росія погодиться на членство України в НАТО, а Україна поступиться законним суверенітетом над Донбасом чи Кримом.

Будь-яке короткочасне припинення вогню дасть змогу Росії переозброїтися і відновитися. Вступ до НАТО — єдиний сценарій, який може покласти край війні в найближчий рік. Він повністю залежить від успіху вельми очікуваного українського контрнаступу. Якщо наприкінці літа лінія фронту буде близька до тієї, де вона перебуває зараз, підтримка України з боку Заходу почне слабшати все швидше, і ймовірність міцного перемир’я зменшиться.

Нам необхідно почати конкретно думати про умови, за яких НАТО прийме Україну, і активно готуватися до такого результату. Ці роздуми необхідно почати вже зараз, оскільки Захід все ще дуже далекий від консенсусу з цього питання», — пише Фукуяма.

Текст Фукуями дає нам підстави для двох хороших висновків: ситий ліберальний Захід уже починає розуміти, що членство України в Альянсі — це не тільки й не стільки допомога нам, скільки окреслювання нових контурів безпеки на континенті. По-друге, світ уже готується до обговорення цих контурів…