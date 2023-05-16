Дуда та Столтенберг обговорять падіння російської ракети на території Польщі

Про це в ефірі RMF.FM заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.
“Безумовно, здійснюватимуться дипломатичні кроки і на західному напрямку: сьогодні президент спілкуватиметься з генсеком НАТО. Ми також контактуємо з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію”, – зазначив він.
Водночас, голова бюро зауважив, що Польща також діятиме дипломатично і у східному напрямку, якщо буде остаточно підтверджено звідки прилетіла ракета і як вона опинилася на території країни, яка не бере участі у воєнних діях.
Крім того, очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявио, що такі випадки трапляються в усій Європі, зокрема і в місцях, розташованих далека від лінії фронту в Україні. Він зазначив, що Польща перебуває в цьому питанні у контакті з іншими союзниками по НАТО і “реагуватиме на це таким чином, як на це треба відповідати в таких випадках”.
Як повідомлялося, за інформацією RMF.FM, експерти технічного інституту Повітряних сил Польщі попередньо підтвердили, що у лісі поблизу міста Бидгощ наприкінці квітня виявили російську ракету X-55.
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