В Маріуполі окупанти готуються до оборони

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Окупанти продовжують укріплюватись в Маріуполі. Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту та навколо нього. В основному росіяни встановлюють бетонні доти з кулеметами біля мостів. Дуже непогано вони їх маскують. Все інше в місті наче завмерло. Всі очікують контрнаступу ЗСУ», — розповів Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя наголосив, що в Маріуполі відбувається постійна ротація окупаційних військ РФ

«Є певні переміщення військової техніки та особового складу окупаційних російських військ у Маріуполі. Якщо з міста окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їх місце відразу заходять інші. Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів в Маріуполі тримається на одному рівні», — додав він.