В ISW припустили, для чого РФ розгорнула нову повітряну кампанію проти України

Про це повідомляє ISW.

Аналітики зазначили, що з 19 квітня війська РФ завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах. Окупанти застосували значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, спрямованою на удари по критично важливій інфраструктурі України з осені 2022 року по зиму 2023 року.

За попередніми оцінками ISW, росіяни, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і поточна повітряна кампанія РФ «може використовувати набагато менше цих ракет у спробі зберегти обмежені запаси, що залишилися».

На думку експертів Інституту вивчення війни, натомість війська РФ значною мірою покладалися на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed з метою придушити українську систему ППО, хоча Сили оборони України були більш ефективними у збиванні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії».

«Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових та логістичних об’єктах у глибокому тилу», — йдеться у публікації.