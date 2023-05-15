Сунак і Зеленський обговорили «коаліцію винищувачів»

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили на зустрічі у понеділок у резиденції Чекерс формування так званої «коаліції винищувачів».

Деталі переговорів лідери розповіли ЗМІ, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian та Sky News.

Зеленський повідомив, що обговорив з Сунаком перспективу надання Києву винищувачів західного зразка. Український президент заявив, що вони разом хочуть створити «коаліцію винищувачів».

«Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим», – сказав Зеленський.

Сунак зазначив, що Британія буде готова допомогти навчити українських пілотів користуватися західними винищувачами «відносно скоро». Але, за його словами, саме постачання винищувачів є «непростим завданням».

«Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації – це не просте завдання», – зазначив Сунак.

«Це не лише надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика, яка йде поряд з цим, і Велика Британія може відігравати велику роль у цьому», – додав глава британського уряду.