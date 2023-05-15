Содом был уничтожен метеоритом, считают археологи Телль эль-Хаммама



«Новое исследование подтвердило теорию о том, что библейский город Содом, разрушенный, согласно Ветхому Завету, Богом за безнравственность и аморальный образ жизни его жителей, был уничтожен метеоритом. Археологи, работающие в Телль-эль-Хаммаме, древнем поселении в долине реки Иордан, которое, как считается, и было городом Содом, упомянутым в Книге Бытия, обнаружили обугленные человеческие останки, в том числе черепа и скелеты, разнесенные ветром, расплавленные здания, металлы, керамику и покрытые пузырями глиняные кирпичи, что заставляет предположить, что температура превышала 2000 C», — передает The Times.

«Они также обнаружили в образцах почвы сферические частицы железа и кремнезема и кристаллы кварца, которые треснули под очень высоким давлением, что свидетельствовало о высокоскоростном ударе или воздушном взрыве от взрывающегося метеорита», — говорится в публикации.

«В статьях, опубликованных Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре, и в длинном докладе в журнале Nature Scientific Reports, исследователи предполагают, что удар был аналогичен Тунгусскому метеориту 1908 года, когда 60-метровая комета или астероид ударили по восточной Сибири, вызвав взрыв мощностью 12 мегатонн (…)», — пишет издание.



