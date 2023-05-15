Сили оборони за добу ліквідували 580 російських військових

Про це повідомили 15 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:
- особовий склад ‒ близько 199460 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3759 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11) од,
- артилерійських систем – 3137 (+21) од,
- РСЗВ – 562 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 316 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
- крилатих ракет ‒ 973 (+3),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 407 (+3).
Дані уточнюються.
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