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Сили оборони за добу ліквідували 580 російських військових

ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 199 460 військових загиблими, 2720 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 316 засобів ППО

Про це повідомили 15 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

  • особовий склад ‒ близько 199460 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3759 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3137 (+21) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 316 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 973 (+3),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 407 (+3).

Дані уточнюються.

15 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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