Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ, — Washington Post Большой куш в Selector casino » Сили оборони за добу ліквідували 580 російських військових З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 199 460 військових загиблими, 2720 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 316 засобів ППО Про це повідомили 15 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали: особовий склад ‒ близько 199460 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3759 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11) од,

артилерійських систем – 3137 (+21) од,

РСЗВ – 562 (+0) од,

засобів ППО ‒ 316 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),

крилатих ракет ‒ 973 (+3),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 407 (+3). Дані уточнюються.