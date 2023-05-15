Британський генерал пояснив, чому Україні необхідно перемогти РФ у 2023 році На окупованих територіях півдня України понад 150 тисяч росіян готуються оборонятися − ГУР » Представник Китаю відвідає Україну 16-17 травня Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення «політичного врегулювання» війни Reuters із посиланням на українського урядовця, який говорив на умовах анонімності За словами джерела агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу. Додаткову інформацію урядовець не надав. Як наголошує Reuters, у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом. Крім України, дипломат відвідає Польщу, Францію та Німеччину.