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Представник Китаю відвідає Україну 16-17 травня

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня для обговорення «політичного врегулювання» війни  Reuters із посиланням на українського урядовця, який говорив на умовах анонімності

За словами джерела агентства, Лі відвідає Україну у вівторок і середу. Додаткову інформацію урядовець не надав.

Як наголошує Reuters, у Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом. Крім України, дипломат відвідає Польщу, Францію та Німеччину.

15 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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