Нюансы мотивации в IT

В сфере информационных технологий сегодня сложилась такая ситуация, что, по статистике, всего треть специалистов полностью довольна своей работой. При этом на рынке есть определенный дефицит кадров, поэтому многие компании готовы предлагать профессионалам особые условия. То есть мотивация ит специалистов — актуальный и важный вопрос сегодня.

Важность мотивации

Современный работодатель понимает: мотивированный сотрудник работает лучше, от чего выигрывает компания в целом. Он готов трудиться больше, выполнять задачи быстрее и качественнее, иногда не считаясь с личным временем, если понимает, что за это получит значительные выгоды помимо зарплаты. Компания же осознает, что при уходе хорошего работника затраты средств на поиск нового и упущенная выгода вследствие незакрытой вакансии могут быть значительно выше.

Какой бывает мотивация?

Специалисты разделяют мотивацию на:

материальную — зарплата, премии, бонусы;

нематериальную — медицинская страховка, оплата больничных, обучение, участие в конференциях, организация рабочего места, дополнительные выходные и пр.

О методах нематериальной мотивации в известных международных IT-компаниях ходят легенды. Здесь и организация грандиозных вечеринок для сотрудников, и оплата серьезного образования, и личный психотерапевт, и много чего интересного.

Также можно выделить мотивацию:

внутреннюю — достижение целей и постановка мотивов для эффективной работы; сюда можно включить стремление к лидерству, возможность личностного роста как профессионала и пр.;

внешнюю — оценка работы извне, то есть повышение в должности, публичная награда от руководства, признание достижений коллективом и т.д.

Что делать, если для специалиста не работает ни внутренняя, ни внешняя мотивация, а значение имеет только материальная? Специалисты IT-рекрутингового агентства ITExpert рекомендуют «воспитывать» сотрудников при помощи корпоративной культуры и психологического настроя внутри команды, чтобы они стремились к новым достижениям не только за премии и повышение оклада.

То есть в сфере IT (впрочем, как и во многих других) мотивация имеет большое значение. Для компании она дает возможность удержать специалистов и сформировать эффективно работающий коллектив. Для персонала это шанс достичь профессиональных высот и различных выгод для себя.