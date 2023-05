Содом был уничтожен метеоритом, считают археологи Телль эль-Хаммама Нюансы мотивации в IT » Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку «Исламского джихада» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 14 мая, поздравил действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в ​​секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки «Исламского джихада»

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что Израиль и палестинский Исламский джихад достигли соглашения о прекращении огня в субботу вечером после почти пяти дней боев, во время которых ЦАХАЛ уничтожил значительную часть высшего руководства Исламского джихада в результате серии авиаударов. «Операция была действительно идеальной. С полной неожиданностью и постоянной инициативой мы ликвидировали всю верхушку Исламского джихада в Газе, уничтожили 17 командных центров Исламского джихада, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по местам хранения ракет, вывели из строя противотанковые отряды». сказал Нетаньяху. 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.

11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС «сильнейший удар», который они когда-либо знали.